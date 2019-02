Walentynki 2019. Skąd pochodzi Dzień Zakochanych? Kim tak naprawdę był Święty Walenty? Jaka kryje się za tym legenda?

Dzisiejszego dnia wiele zakochanych par będzie celebrować związek. Nie wszyscy wiedzą jednak, że Walentynki zostały zakorzenione już w czasach pogańskich. Skąd wziął się ten zwyczaj i jaka stoi za nim legenda? Kim tak naprawdę był Św. Walenty?

Walentynki 2019 – skąd pochodzi Dzień Zakochany?

Walentynki 2019 – kim był Święty Walenty?

Święty Walenty , znany także jako Walenty z Rzymu, był biskupem i męczennikiem chrześcijańskim. Zajmował się potajemnym udzielaniem ślubów. Szczególnie w okresie średniowiecza był bardzo szanowany. Uznawano go za opiekuna chorób, szczególnie tych na tle psychicznym i nerwowym. W Stanach Zjednoczonych i Anglii uznaje się go za patrona zakochanych.

- Siedział w więzieniu czekając na wyrok śmierci, wtedy jeden ze strażników, który go pilnował, pożalił mu się, że ma chorą, niewidomą córkę. Walenty zaczął się modlić i prosić Boga, żeby przywrócony był jej wzrok. I żeby to sprawdzić, kapłan Walenty napisał do niej kartkę. Dokładnie to brzmiało: "od Twojego Walentego". Ona to przeczytała. To była pierwsza walentynka — mówi ksiądz doktor Andrzej Scąber.