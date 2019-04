W weekend gwałtowna zmiana pogody. Burze i grad

Dziś poczujemy przedsmak nadchodzącego lata. Na termometrach lokalnie może być nawet 29 stopni. W nadchodzący weekend jednak szykuje się gwałtowna zmiana pogody.

Prognoza pogody na weekend zapowiada się deszczowo i burzowo (East News)

Prognoza pogody na piątek

W piątek pogodę kształtować będzie niewielki ośrodek niżowy znad wschodnich Niemiec i zachodniej Polski. Późnym popołudniem i pod koniec dnia na zachodzie kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego.

Z kierunków południowych napływać będą ciepłe masy powietrza.

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów.

Dopiero po południu na północy i północnym-wschodzie Polski (w pasie wybrzeża, na Warmii, Mazurach i Podlasiu) pojawią się pojedyncze, mocno wypiętrzone chmury kłębiaste, z których miejscami popada przelotny deszcz i wystąpią lokalne burze.

Późnym popołudniem i pod koniec dnia na zachodzie kraju (w pasie od zachodniej części Zachodniopomorskiego przez Lubuskie po zachodnie regiony Dolnego Śląska) zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie chmury i nieco intensywniejsze, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Możliwy także grad.

Prognoza pogody. Będzie upalnie

Termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 25 do 29 st. C. Chłodniej, bo do 24 st. C będzie w północno-wschodniej Polsce oraz w pasie przedgórza.

Podczas burz (po południu na północnym-wschodzie kraju, a późnym popołudniem i pod koniec dnia także na zachodzie Polski) deszcz popada nieco intensywniej i powieje porywisty wiatr do 60 km/h.

Prognoza pogody na weekend

W weekend pogodę w kraju zaczną kształtować niże znad środkowej i wschodniej Europy, którym towarzyszyć będą przemieszczające się przez Polskę strefy frontów atmosferycznych przynoszące chmury, opady deszczu i lokalne burze.

Zmieni się także adwekcja mas powietrza z południowej na zachodnią i północno-zachodnią, więc zaczną do nas docierać chłodniejsze masy powietrza znad Atlantyku

W sobotę termometry wskażą od12 st. C. na zachodzie do 26 st. C. na północnym-wschodzie kraju.

W niedzielę przez cały dzień dominować będą chmury i od czasu do czasu popada deszcz, który w pasie wschodnim Polski będzie nieco intensywniejszy. Na północnym- wschodzie możliwe są lokalne burze.

Termometry wskażą od 10 st. C na południu i wschodzie do 16 st. C na zachodzie kraju.

Prognoza pogody na kolejny tydzień

Według najnowszych, długoterminowych prognoz pogody przyszły tydzień, za sprawą niżów, głównie znad wschodniej i południowo-wschodniej Europy oraz przemieszczających się przez obszar Polski frontów atmosferycznych zapowiada się ze zmienną aurą – sporo chmur i opadów deszczu.

Będzie także chłodnej, bo temperatura wahać się będzie pomiędzy 10 a 19 st. C.

