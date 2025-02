W Kijowie zawyły syreny alarmowe. "Kolejny sygnał od Putina"

"Kolejny sygnał od Putina, jak poważnie podchodzi do zakończenia wojny z Ukrainą: obecnie w Kijowie wyją syreny alarmowe, ostrzegając przed zagrożeniem rakietowym ze strony Rosji" - napisał na platformie X syreny alarmowe korespondent Financial Times, Christopher Miller.

Jak też zauważył we wpisie, ma to miejsce po środowym śmiertelnym ataku. Wcześniej mer miasta Witalij Kliczko powiadomił, że co najmniej jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy, Kijów. W środę nad ranem było tam słychać serię eksplozji, po których w czterech dzielnicach wybuchły pożary.