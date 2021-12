W Europie rekordy zakażeń. Szczyt w USA przewidywany pod koniec stycznia

Krajowy rekord zanotowała Hiszpania. Potwierdzono tam w środę 100 760 zakażeń koronawirusem. W Hiszpanii do tej pory zmarło 89 331 osób zakażonych. To niewiele mniej (o ok. 6 000) niż w Polsce, jednak Hiszpanie zanotowali ponad 2 miliony zakażeń więcej niż Polacy od początki pandemii.