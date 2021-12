Polska w niechlubnej czołówce. Chodzi o zgony z powodu COVID-19

Tragiczne dane

W Europie potwierdzono w ciągu tygodnia 2,8 mln nowych przypadków, co odpowiada ponad połowie zakażeń wykrytych na świecie. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w USA - 1,2 mln - to wzrost o 34 proc, Wielkiej Brytanii - 611 tys. - to wzrost o 20 proc. i we Francji - 504 tys. - to wzrost o 30 proc.