Zaskakujący głos z Niemiec. "Prezydent Duda powrócił do gry"

Wojna czy zbliżenie z Kaczyńskim?

"Duda, który swoją karierę od nieznanego europosła z ostatnich ławek Parlamentu Europejskiego do głowy państwa polskiego zawdzięcza wyłącznie prezesowi PiS, godził się podczas pierwszej kadencji na to, by być wyśmiewanym jako 'marionetka' czy 'długopis' Kaczyńskiego. Każda próba nawet ostrożnej emancypacji karana była publiczną dezaprobatą" - głosi komentarz w "TAZ".