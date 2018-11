Uzdrawiacz wykorzystywał kobiety. Policja dociera do następnych "pacjentek"

Bioenergoterapeuta przekonywał, że swoją niezwykłą mocą pomaga w kłopotach zdrowotnych. Jego sposobem na przekazanie energii był… seks. Mężczyzna usłyszał już zarzut.



26-latka poszła do gabinetu bioenergoterapeuty, który w celu przekazania energii odbył z nią stosunek płciowy . Do mężczyzny zgłosiła się też matka kobiety. Spotkało ją to samo.

Jak informuje krakowska policja, 62-letni mężczyzna usłyszał już zarzut z 197 § 1 i 2 KK dotyczący doprowadzenia podstępem do obcowania płciowego i poddania się innej czynności seksualnej. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji. Nie może on kontaktować się ani zbliżać do pokrzywdzonych kobiet na odległość mniejszą niż 50 m. Do tego, ma też powstrzymać się od wszelkiej działalności bioenergoterapeutycznej.