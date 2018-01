Uwaga, idzie załamanie pogody. Zimno, śnieg i wichury

Nad Polskę nadciągnął i podzielił ją mieszany front atmosferyczny. Wraz z nim spadnie śnieg, ciśnienie i temperatura. Do tego będzie mocno wiało.



Wtorek upłynie pod znakiem zawiei śnieżnych. Temperatura od -4 st. C. w Suwałkach, przez -1 st. w centrum do 5 st. na zachodzie kraju. IMGW wydał juz ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego, stopnia przed silnym wiatrem dla 5 województw: pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małpolskiego i podkarpackiego. Wiatr w porywach do 65 km/h. W rejonach podgórskich do 85 km/h, w górach do 110 km/h.