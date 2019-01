"Ustawa o bestiach". Autor zdradza, czy powinna objąć Stefana W.

Jarosław Gowin zabrał głos w sprawie Stefana W. Wicepremier i autor tzw. "ustawy o bestiach" zdradził, czy morderca Pawła Adamowicza powinien po wyjściu z więzienia trafić do zakładu w Gostyninie.

"Kara może go objąć. Za kilkadziesiąt lat"

Wicepremier i minister nauki nie ma wątpliwości - projektowane przez niego przepisy nie obejmują przypadku Stefana W. Mogą one zostać zastosowane wobec mordercy Pawła Adamowicza dopiero za kilkadziesiąt lat. Gdy skończy się jego kara za to, co zrobił 13 stycznia.