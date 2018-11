"Ustawa antysitwowa". Kukiz chce ujawniania związków rodzinnych w instytucjach publicznych

Kukiz'15 w poniedziałek przekaże marszałkowi Sejmu projekt "ustawy antysitwowej" - zapowiedział Stanisław Tyszka. Ma ona nakładać obowiązek ujawniania związków rodzinnych przez pracowników instytucji państwowych, spółek skarbu państwa i komunalnych



Jak przekonywał Tyszka na antenie Polsat News, "partie w obecnym systemie politycznym to wielkie agencje pośrednictwa pracy, to są związki łowców posad". Wicemarszałek Sejmu wyjaśnił, co zmieniłoby się uchwaleniu proponowanej przez Kukiz'15 ustawy.