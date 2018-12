USA wycofują wojsko z Syrii. "ISIS został pokonany"

Prezydent USA Donald Trump ocenił w środę, że Państwo Islamskie (IS) zostało pokonane w Syrii. Godzinę później rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders ogłosiła, że USA rozpoczęły wycofywanie swoich oddziałów z tego kraju.

Trump potwierdził niejako tym wpisem doniesienia dziennika "The Washington Post". W środę napisał on, że amerykańscy urzędnicy już rozpoczęli informowanie swoich partnerów w Syrii o wycofywaniu wojsk USA.

Zaledwie godzinę później rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders ogłosiła, że samozwańczy kalifat Państwa Islamskiego (IS) został pokonany. - Te zwycięstwa nad IS w Syrii nie sygnalizują końca światowej koalicji lub jej kampanii. Rozpoczęliśmy wycofywanie oddziałów USA do domu, przechodząc do kolejnej fazy kampanii - przekazała Sanders.