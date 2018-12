USA: obywatelka Jemenu nie może pożegnać umierającego 2-letniego synka. Ma zakaz wjazdu do kraju

Matka dwuletniego synka nie może wjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie umiera jej 2-letnie dziecko. Przyczyną tej sytuacji jest wojna domowa w Jemenie oraz przepisy imigracyjne wprowadzone przez Donalda Trumpa.

USA: kobieta nie może pożegnać umierającego synka

Lekarze niestety nie dają chłopcu praktycznie żadnych szans na przeżycie. Rodzice wydali zgodę na odłączenie go od aparatury, ale nie chcą tego zrobić dopóki do Oakland nie przybędzie matka chłopca. Niestety w związku z zakazem wjazdu dla obywateli Iranu, Libii, Somali, Syrii i Jemenu, który w 2017 roku wdrożył prezydent Donald Trump, kobieta nie może wjechać do Stanów Zjednoczonych – podaje PAP.