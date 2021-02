USA. Donald Trump wygłosi pierwsze przemówienie po opuszczeniu Białego Domu

USA. Donald Trump po zakończeniu kadencji nie udziela się publicznie

To byłoby pierwsze publiczne wystąpienie Trumpa po opuszczeniu Białego Domu. Od momentu, kiedy wygasła jego kadencja, były prezydent USA zaszył się w swoim kurorcie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Jedynie kilka razy udzielił komentarza dziennikarzom. Jego aktywność wciąż pozostaje jednak na niskim poziomie. Wszystko przez to, że został zablokowany na Twitterze, swoim ulubionym narzędziu do komunikacji.