Donald Trump miał koronawirusa. Ujawniono nowe informacje o jego stanie

Informacja o tym, że Donald Trump ma koronawirusa pojawiła się na początku października. Źródłem okazała się bliska doradczyni prezydenta Hope Hicks. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce , przebywała ona na pokładzie samolotu Air Force One, gdy prezydent zmierzał na debatę do Cleveland w Ohio oraz na wiec w Minnesocie.

Na miesiąc przed amerykański prezydent trafił do szpitala. Na przetransportowanie Trumpa do kliniki mieli nalegać lekarze prezydenta . Podkreślano, że chodzi o zachowanie ostrożności.

Koronawirus. Donald Trump w złym stanie

Jednak według gazety "New York Times” powołującej się na cztery osoby zaznajomione ze stanem zdrowia Trump, po zakażeniu COVID-19, miał w pewnym momencie "skrajnie obniżony poziom tlenu we krwi i problem z płucami związany z zapaleniem płuc wywołanym przez koronawirusa”.

Jak dodał nowojorski dziennik prezydent był w tak złym stanie, że zanim został zabrany z Białego Domu do Narodowego Centrum Wojskowego Waltera Reeda "urzędnicy przewidywali, że zostanie podłączony do respiratora”.

“Były prezydent opierał się zabraniu z Białego Domu (…), ale ustąpił, gdy doradcy powiedzieli mu, że może wyjść sam, lub ryzykuje czekanie do czasu, aż tajne służby USA zostaną zmuszone do wyniesienia go, jeśli zachoruje” - podkreślił "New York Times”.