Makabryczne odkrycie na Pomorzu. Ujawnili zwłoki 36‑latka

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje przy niepełnym spalaniu materiałów palnych. To bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku i silnie trujący gaz, który bardzo szybko miesza się z powietrzem, co sprawia, że jest trudny do wykrycia bez odpowiednich urządzeń detekcyjnych. Tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną szybciej niż tlen, przy długotrwałym kontakcie powoduje śmierć przez uduszenie.