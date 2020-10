Koronawirus w rodzinie Donalda Trumpa. Melania ujawnia szczegóły

Diagnoza zarażenia koronwirusem u prezydenta USA pogrążyła Stany Zjednoczone w bezprecedensowej niepewności i to na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi 3 listopada. Jego choroba, a zwłaszcza jego trzydniowy pobyt w szpitalu, były śledzone z taką samą uwagą, jak powrót do życia publicznego. O pierwszej damie, która została w Białym Domu, nie wspominało się ani słowem.

Melania Trump: syn też miał koronawirusa

Prezydent USA Trump wykorzystywał natomiast każdą okazję od czasu wypisania go ze szpitala w poniedziałek ubiegłego tygodnia, aby zademonstrować swoją siłę. Po powrocie do Białego Domu apelował do Amerykanów, aby "nie bali się Covida” i nie pozwolili, by decydowało to o ich życiu. Twierdził również, że czuje się lepiej niż przed 20 laty.