Uwaga na Podkarpaciu. Potężna śnieżyca uderzy w Wigilię

Teraz wiadomo też, jak będzie wyglądać Wigilia. We wtorek na krańcach północnych miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie i południu kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu miejscami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu i lokalnie w centrum do 5 st. C na zachodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat około -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, przeważnie z kierunków północnych, jedynie na zachodzie zachodni. W Sudetach porywy do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h, powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.