"Najbardziej wstrząsające". Duda mówił o PKW

Prezydent odpowiedział na to, że "jest oczywiście otwarty na dyskusję na temat różnych idei legislacyjnych, także jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy". - Natomiast nie ukrywam, że martwi mnie moment, w którym ta cała sprawa jest podnoszona, a mianowicie po tych niezgodnych z prawem decyzjach PKW - powiedział, stwierdzając, że "to jest najbardziej wstrząsające, że Państwowa Komisja Wyborcza pozwala sobie na działanie niezgodne z prawem, na dalekie przekroczenie swoich kompetencji".

Na to prowadzący Robert Mazurek zwrócił uwagę, że "Komisja Wyborcza właściwie postanowiła niczego nie zrobić, to znaczy postanowiła nie zdecydować o tym, czy przekaże pieniądze Prawu i Sprawiedliwości, odłożyła to w czasie". - No właśnie, a ma obowiązek wykonać wyrok Sądu Najwyższego i kropka - odparł na to Duda.