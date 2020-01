WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

UOKiK nałożyło ogromną karę na Volkswagena. Tak wiele nie zapłacił jeszcze nikt UOKiK nałożył karę na Volkswagen Group Polska za wprowadzanie klientów w błąd. Decyzja dotyczy afery z emisją spalin. UOKiK podjęło decyzję. Volkswagen zapłaci ponad 120 mln zł (Fotolia) W 2015 roku wybuchła afera związana z samochodami firmy Volkswagen. Auta marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych po 2008 roku korzystały z oprogramowania zaniżającego wyniki badań emisji spalin. Po prawie pięciu latach od wybuchu afery Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzył karę Volkswagenowi. Firma musi zapłacić 120,6 mln zł. To najwyższa kara w historii Polski. "Ponad 120 mln zł - tyle wynosi kara nałożona przez Marka Niechciała prezesa UOKiK za tzw. aferę dieselgate. Sankcja została nałożona na Volkswagen Group Polska za wprowadzenie w błąd co do poziomu emisji spalin i kierowanie wytycznych skutkujących odrzuceniem reklamacji. To najwyższa kara w historii UOKiK za naruszenie praw konsumentów" czytamy w komunikacie. "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kolejnym organem ochrony konsumentów w Europie, który wydał decyzję w tej sprawie. Volkswagen manipulował wskaźnikami emisji spalin - wprowadzał konsumentów w błąd, twierdząc, że jego pojazdy są przyjazne środowisku. Rośnie świadomość ekologiczna Polaków, więc wiele osób mogło celowo wybierać samochody, które emitują mniejsze ilości szkodliwych substancji" – mówił prezes UOKiK Marek Niechciał cytowany w komunikacie. Volkswagen i afera dieselgate Sprawa fałszowania wyników emisji spalin w samochodach produkowanych przez Volkswagen AG ujrzała światło dzienne we wrześniu 2015 roku. Nieprawidłowości wyszły na jaw podczas badania różnic w emisji spalin między samochodami europejskimi a amerykańskimi. Jak fałszowano wyniki? W samochodach z silnikami TDI montowano specjalne oprogramowanie, które rozpoznając, że test prowadzony jest w warunkach laboratoryjnych, obniżały emisję spalin. W codziennym użytkowaniu auta produkowały nawet 40 razy więcej salin. W latach 2009-2015 wyprodukowano ok. 11,5 mln samochodów z wadliwym systemem. Zobacz także: Zjawiskowy zachód słońca nad Polską. Niesamowite zdjęcia Źródło: RMF 24/PAP