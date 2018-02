Ukradli łóżko szpitalne i już szli na złom. Spotkali policję

Dwaj mężczyźni z Gdańska zabrali łóżko z domu pomocy społecznej, po czym chcieli sprzedać je jako złom. Mieli pecha - po kilkunastu minutach złodzieje wpadli na policjantów.

Złodzieje ciągnęli łóżko przez ulicę, kiedy tuż przed nimi pojawił się policyjny radiowóz. Zostawili łup i rzucili się do ucieczki. Po szybkim zatrzymaniu trafili na komisariat, łóżko zaś wróciło do schorowanej właścicielki. Jak tłumaczyli się później gdańszczanie, planowali zarobić w punkcie złomu. W tej chwili grozi im nawet do 5 lat za kratkami.