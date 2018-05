Ujawniono wydatki rządu na marketing. Wygląda na to, że część pieniędzy została wyrzucona w błoto

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pokazała, ile od września 2017 roku do lutego 2018 roku wydała na działania w obszarze PR, marketingu i kreowania wizerunku. Na pierwszy rzut oka nie ma się do czego przyczepić. Okazuje się jednak, że strona za prawie 10 tys. nie działa.

Jak wynika z opublikowanego przez KPRM zestawienia, na "opracowanie 'Programu Szefa Służby Cywilnej wspierającego budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej', którego realizacja przyczyni się do wzmocnienia postaw etycznych członków korpusu sc" wydano 19 907,55 zł, na "kontynuację usług BIP-E.pl oraz udzielenie licencji na korzystanie z systemu od 20.10.2017 do 19.10.2018 przeznaczono z kolei 12 300 zł.

Co więcej, organizacja "Gali wręczenia Nagród PRM za wyróżnione rozprawy doktorskie, dokonania naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, dorobek naukowy lub artystyczny oraz dokonania naukowo-technicznego w 2017" w dniu 26.10.2017 r. kosztowała 96,555 zł, a "usługa dostarczenia grafik prezentujących działania premiera, rządu i promujących inicjatywy KPRM", zrealizowana od 01.11.2017 do 31.03.2018 r. - 20 910 zł.

Wykonanie strony internetowej mlodypremier.gov.pl do dnia 15.12.2017 r. kosztowało 9,840 zł, a wykonanie spotu reklamowego z okazji dwóch lat funkcjonowania rządu - 49 200 zł. W zestawieniu przy "obsłudze hostingu" widnienie kwota 75 251,40 zł, a przy "świadczeniu usługi w postaci organizacji polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem PRM M.Morawieckiego oraz Premier Wlk. Brytanii w dniu 21.12.2017 r." - 5 196,67 zł.

Koszt "realizacji sesji fotograficznej Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego" to z kolei 7 380 zł, a "świadczenia specjalistycznych konsultacji oraz doradztwa w zakresie PR dla kierownictwa KPRM" - 24 600 zł.

Za "zapewnienie obsługi fotograficznej i wykonywanie dokumentacji fotograficznej z udziałem PRM oraz wybranych wydarzeń z udziałem członków RM w okresie od 01.02.2018 do 31.01.2019" zapłacono 103 320 zł, a za "usługę doradczo-konsultacyjną z zakresu prowadzenia i optymalizacji kampanii online takich jak Google AdWords, Google Display Network, Facebook Ads, You Tube; mailingi" - 611 752,80 zł.

Coś poszło nie tak

Fundacja zaznaczyła też, że nie do końca rozumie, dlaczego wśród wydatków na PR, marketing i działania wizerunkowe znalazło się opracowanie. "'Programu Szefa Służby Cywilnej wspierającego budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej', którego realizacja przyczyni się do wzmocnienia postaw etycznych członków korpusu służby Cywilnej”. Zwraca jednak uwagę, że odpowiadała za to firma zajmująca się też komunikacją.