Ujawniamy: Żyletka, nie kajdanki. Tak zginął mężczyzna w policyjnym konwoju

20 grudnia 2024 r. policyjny konwój odebrał z aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce 42-letniego mężczyznę. Aresztant miał zostać przewieziony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga . Nigdy tam nie dojechał - zmarł w tragicznych okolicznościach w rejonie Dworca Wileńskiego.

Początkowo media, m.in. Onet oraz TVN24, podały, że konwojowany był skuty z przodu kajdankami. I to właśnie nimi miał poderżnąć sobie gardło . Mężczyzna wykrwawił się, zanim na miejsce przyjechała karetka pogotowia . Jak poinformował rzecznik warszawskiego pogotowia, do zdarzenia miało dojść po godzinie 10.

Jak ustaliliśmy w trzech źródłach, prawdziwa przyczyna śmierci to podcięcie sobie gardła ostrzem wyjętym z maszynki do golenia, które konwojowany w jakiś sposób przemycił do policyjnego radiowozu. 42-latek był na tyle zdeterminowany, aby pozbawić się życia, że już po przecięciu skóry ostrym przedmiotem poszarpał intensywnie krwawiącą ranę.