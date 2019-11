WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Ujawniamy: Kinga Duda odbywała wolontariat w prezydenckim biurze Okazuje się, że Kinga Duda córka prezydenta Polski przed zatrudnieniem w renomowanej, warszawskiej kancelarii prawnej przez miesiąc odbywała wolontariat w ...Pałacu Prezydenckim. A dokładniej w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej. Jak zapewniają nas prezydenccy urzędnicy, za pojawianie się w Biurze i zdobywanie doświadczenia nie otrzymała ani złotówki. Córka prezydenta Kinga Duda była jedną z najlepszych studentek wydziału prawa na UJ w Krakowie (Forum, Fot: Agencja Forum) - Córka prezydenta Kinga Duda odbywała w jednym z biur w Kancelarii Prezydenta wolontariat. Nie otrzymywała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, pojawiała się kilka razy w tygodniu na kilka godzin. Wolontariat trwał miesiąc. To nie był staż ani studenckie praktyki - informuje Wirtualną Polskę Marcin Kędryna, dyrektor biura prasowego w Kancelarii Prezydenta. Jak dodaje, w okresie trwania wolontariatu, "córka prezydenta swoimi umiejętnościami i pomysłami wspierała działalność biura". Jak ustaliła WP, chodzi o Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, które było kontynuacją tzw. "DudaPomocy". Uruchomione w maju 2015 roku miało wspierać zwykłych obywateli, bezradnych wobec biurokratycznej machiny. Na jego czele stoi dyrektor Tomasz Kulikowski. - Córka prezydenta pojawiała się w biurze symbolicznie. Właściwie bardziej do biura zaglądała niż spędzała w nim dużo czasu - mówi nam nasz informator, osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego. Kamiński przyznaje, że Duda jest faworytem, ale przyznaje: chciałbym żeby przegrał Przypomnijmy, kilka dni temu media obiegła informacja, że Kinga Duda dostała posadę młodszego prawnika (junior associate) w warszawskiej kancelarii Maruta Wachta. Informacja na ten temat pojawiła się na jej profilu w LinkedIn. Kancelaria, według "Rzeczpospolitej", zdobyła tytuł najlepszej firmy prawniczej w Polsce w 2018 r. w konkursie The Lawyer European Awards. Kancelaria świadczy usługi prawne dedykowane branży informatycznej i zapewnia obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z oprogramowaniem i nowymi technologiami. Córka prezydenta Polski ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakończeniu studiów zrobiła kurs prawa amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Do tego odbyła praktyki w kilku znanych, również międzynarodowych kancelariach. Była też stażystką w Parlamencie Europejskim. Dwa lata temu na oficjalnej stronie uniwersytetu pojawiła się także informacja, że Duda znalazła się wśród najlepszych uczniów UJ na Wydziale Prawa i Administracji. Rodzice mogli być dumni, gdy reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie. Czy osoby z zewnątrz mogą ubiegać się o wolontariat Czy osoby z zewnątrz mogą ubiegać się o wolontariat? Sprawdziliśmy: jest taka możliwość. Podobnie z praktykami studenckimi. "Komórką wyznaczoną w Kancelarii Prezydenta do realizacji zadań związanych z odbywaniem bezpłatnej praktyki studenckiej i wolontariatu jest Biuro Szefa Kancelarii – Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie załączonego formularza „Zgłoszenie na bezpłatną praktykę studencką/wolontariat" i przesłanie go do Kancelarii listownie, pocztą elektroniczną albo doręczyć osobiście do Biura Podawczego" – czytamy na stronach Pałacu Prezydenckiego. Z naszych informacji wynika, że córka prezydenta nie musiała składać dokumentów.