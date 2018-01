Ubojnia sprzedawała mięso chorych zwierząt jako pełnowartościowe. Mogło trafić do sklepów w całym kraju

Białostocka policja zatrzymała dwóch właścicieli ubojni, do której trafiało chore bydło. Sprawdza również gdzie dokładnie mięso było dystrybuowane.

Policja podejrzewa, że nafaszerowane antybiotykami "chore mięso" z ubojni, było sprzedawane jak pełnowartościowe do zakładów przetwórstwa na terenie całego kraju. Mogło to narazić wiele osób na utratę zdrowia, a nawet życia. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn - 56-letniego ojca oraz 30-letniego syna. To oni zdaniem policji mają być pomysłodawcami nielegalnego procederu. Śledczy są w trakcie ustalania, czy ubój chorego bydła i jego sprzedaż były jednorazowym incydentem, czy może stanowiło główne źródło dochodu rodzinnej firmy.