Tysiące Niemców na ulicach. Zamieszki 1 maja

"Od godziny 18.00 słynna "Rewolucyjna demonstracja pierwszomajowa" przeniesie się z Neukölln do Kreuzberg. Do wieczora spodziewanych jest tam od 10 000 do 15 000 osób. Szefowa policji Barbara Słowik powiedziała z góry, że spodziewane są zamieszki ze strony lewicowej autonomicznej sceny w Neukölln. Są plakaty z napisem "Sylwester 2.0" – najwyraźniej nawiązanie do sylwestrowych zamieszek z atakami na ratowników", czytamy w "Bildzie".