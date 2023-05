Polacy tłumnie ruszyli na majówkę. Krupówki przepełnione

Turyści w Tatrach. W górach jest zagrożenie lawinowe

W poniedziałek wielu turystów zdecyduje się zapewne na wycieczki po Tatrach. To wszystko przez słoneczną pogodę. Należy jednak pamiętać, że o ile w dolinach jest bezpiecznie, to w partiach szczytowych od poniedziałku będzie obowiązywał trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Na szczytach zalega jeszcze sporo śniegu, np. na Kasprowym Wierchu leży 160 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jest go niemal półtora metra.