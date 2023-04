Polacy już nie kochają majówki? Najnowsze badanie zaskakuje

Plany Polaków na majówkę

I tak 13 proc. ankietowanych wyjeżdża na jeden dzień. Najwięcej respondentów, bo 53 proc., wybiera wyjazd na dwa do trzech dni. Podróż od czterech do sześciu dni planuje z kolei 24 proc. tych, którzy wyjadą w czasie długiego weekendu. 6 proc. badanych będzie wypoczywać od siedmiu do dziewięciu dni. Na dłuższy pobyt pozwoli sobie w tym roku 4 proc. ankietowanych.