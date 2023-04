Nie jadą na majówkę, bo wydają na komunie. Pokoje na Mazurach stoją puste

- To nie jest kryzys, który będzie się pomniejszał. Właściciele będą mieli trudności, bo opłaty za wodę, prąd, gaz czy koszty jedzenia i zatrudnienia pracowników poszły do góry. Wielu Polaków zastanawia się: czy jechać do wynajętego domku, czy jednak wybrać się do rodziny na wieś. Niektórzy nigdzie nie pojadą. Z kolei ci, którzy mają pieniądze, wolą wycieczkę za granicę w podobnej cenie - komentuje Alina Dybaś-Grabowska.