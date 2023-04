Czarny scenariusz dla Polski. Prof. Belka: Inflacja długo nie odpuści

- To, co ostatnio powtarzają słusznie niektórzy z moich kolegów ekonomistów, to fakt, że zejście z tych 18 proc. do 10 proc. może być stosunkowo bezproblemowe. Ze względu na wygaszanie źródeł inflacji importowanej. Natomiast zejście do 6 proc. i wreszcie do 2,5 proc. będzie bolesne i długotrwałe – ocenia ekonomista.