Górale płaczą przed majówką. "Straszna bieda, masa wolnych pokoi"

Wyraźna polaryzacja rynku

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku obiektów oferujących wysoki standard. - Z naszej oferty zarezerwowane jest 80 proc. Mamy dużo apartamentów w centrum Zakopanego, gdzie w rezerwacjach przeważają rodziny 2+2 lub 2+1. Takich większych grup jest mniej. Widzimy tendencję do dzielenia majówki na pół - czyli albo do 3 maja, albo od 3 do 7 maja - twierdzi Aleksandra Król z 4-gwiazdkowego obiektu hotelowego, gdzie za dobę trzeba zapłacić od 480 zł. To oznacza, że pięciodniowy nocleg to wydatek rzędu co najmniej 2400 zł.