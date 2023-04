Majówka 2023. Dni wolne od szkoły. Uczniowie będą zadowoleni

Majówka - dni wolne od szkoły. Ci uczniowie pozostaną w domach dłużej

Warto pamiętać, że 4 maja uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych rozpoczną egzaminy maturalne. Te potrwają aż do 23 maja. W związku z wagą matur oraz potrzebą zapewnienia zdającym odpowiednich warunków do pisania, podczas pierwszych dni egzaminu (4,5,8 maja) w wielu szkołach zarządzona zostanie przerwa od nauki dla uczniów młodszych klas. To oznacza, że majówka dla niektórych uczniów potrwa aż 11 dni - od 29 kwietnia do 8 maja włącznie.