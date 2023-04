Meteoryt niszczy dach w północnych Niemczech

Meteoryt w kosmosie ważył około 100 kilogramów

Naukowcy zakładają, że do to, co uderzyło w dom, to jedynie niewielka część dużego meteorytu, który może ważyć około 100 kilogramów. Po wejściu w ziemską atmosferę meteoryt prawdopodobnie rozpadł się na mniejsze części. Powstał wówczas grad meteorytów, który spadał w kierunki ziemi z prędkością około 150 kilometrów na godzinę.