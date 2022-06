Tyle zarobił ojciec prezydenta Polski. Mamy oświadczenie majątkowe Jana Dudy

7,8 tys. zł miesięcznej emerytury

Ojciec prezydenta jest wykładowcą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z tego tytułu zarobił w 2021 r. 74,5 tys. zł. Z kolei wysokość emerytury, jaka mu wpłynęła na konto to 93,9 tys. zł. Dodatkowo w sejmiku małopolskim otrzymał 38,6 tys. zł, a tytułem służbowej delegacji - 508,6 zł. Daje to w sumie ok 212 tys. zł łącznych dochodów za ubiegły rok. To ponad 100 tys. zł mniej aniżeli w całym 2020 r., gdzie dochody profesora wyniosły ok. 316 tys. zł.