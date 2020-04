Twój e-PiT 2019. Podpowiadamy, jak skorzystać z tej usługi. Masz już tylko kilka dni

Twój e-PIT to usługa pozwalająca na rozliczanie deklaracji podatkowych, stworzona przez Ministerstwo Finansów. Podatnik nie musi samodzielnie rozliczać deklaracji - wykonuje to za niego Ministerstwo Finansów, a ściślej Krajowa Administracja Skarbowa. Dostępna jest ona dla wszystkich podatników, którzy rozliczają deklarację PIT-37 lub PIT-38. Na stronie znajdziemy gotowe wypełnione deklaracje, które możemy edytować i zmieniać.

Rozliczenie deklaracji podatkowej za pośrednictwem Twój e-PIT jest bardzo proste, trwa dosłownie kilka minut i w zasadzie ogranicza się do sprawdzenia danych lub dodania niewielkich zmian.

Twój e-PIT - jak się zalogować?

Do systemu można zalogować się na dwa sposoby:

Twój e-PIT - weryfikacja danych

Po zalogowaniu do systemu, gdy naszym oczom ukaże się wypełniona deklaracja, należy sprawdzić, czy wszystkie zawarte w niej dane są prawidłowe. Jeśli jakieś dane, na przykład nasz adres czy numer konta, uległy zmianie, możemy je teraz poprawić.

Twój e-PIT 2019 - ulgi podatkowe

Jeśli w poprzednim roku korzystałeś z jakichś ulg, to zostały one automatycznie skopiowane do tegorocznej deklaracji. Sprawdź, czy nadal ci się należą. Możesz też wpisać dodatkowe odliczenia, na przykład z tytułu wpłat na IKZE.

Twój e-PIT - 1 proc. na organizację pożytku publicznego