Twitter ostrzegł przed wpisami Donalda Trumpa. To pierwszy taki przypadek

Po raz pierwszy Twitter oznaczył dwa wpisy Donalda Trumpa jako "potencjalnie wprowadzające w błąd". Specjalne adnotacje pojawiły się na koncie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Twitter zareagował na wpisy Donalda Trumpa

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by Twitter zareagował na wpis Donalda Trumpa i oznaczył go jako "potencjalnie wprowadzający w błąd". To narzędzie Twittera, które ma ostrzegać czytelników i użytkowników portalu społecznościowego przed fake newsami. Za takie uznano dwa posty opublikowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.

O tym, że do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy poinformował "The Guardian". To była pierwsza reakcja Twittera na wpisy Trumpa. O czym były posty prezydenta USA? Ich tematyką była możliwość wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych głosowania korespondencyjnego. Dziennikarze zauważyli, że wcześniej Twitter nie reagował m.in. na wpisy Trumpa odnośnie oskarżenia Chin o wywołanie pandemii koronawirusa.

Tweety Donalda Trumpa mogły wprowadzać w błąd

Twitter ostrzegł, że dwa wpisy Donalda Trumpa "potencjalnie wprowadzają w błąd". Chodzi o posty z 26 maja, w których polityk napisał, że "nie ma szans, by głosowanie korespondencyjne było sprawiedliwe i nie prowadziło do oszustw wyborczych". Do tego Trump skrytykował władze stanu Kalifornia za próbę możliwości wprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Według części amerykańskich polityków, taki sposób przeprowadzenia wyborów jest najkorzystniejszy w czasie epidemii koronawirusa.

Innego zdania jest Trump, który chce, by głosowanie przeprowadzić w lokalach wyborczych. Twitter pod postami prezydenta USA zamieścił adnotację, dzięki której zachęca do "poznania faktów na temat głosowania korespondencyjnego". Portal uważa, że takie wpisy Trumpa mogą wprowadzić w błąd wyborców i zniechęcić ich do głosowania.

Trump zareagował na ostrzeżenie Twittera i oskarżył portal o mieszanie się w wybory prezydenckie oraz naruszenie wolności słowa.

Zobacz też: Trzaskowski zyskuje, Duda traci. Jest reakcja z PiS