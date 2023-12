Tusk zwrócił się do Telewizji Republika: "Mam prośbę"

Premier odniósł się do zarzutów ze strony polityków PiS i niektórych pracowników dawnej TVP, którzy podkreślają wątpliwości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat rewolucji w TVP. — To jest imponujące, bo chyba pierwszy raz w historii, ta Fundacja stała się autorytetem dla waszych środowisk. To jest jakaś korzystna zmiana — stwierdził premier.