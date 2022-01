Tusk wymieni Grodzkiego? "Chce mieć swojego człowieka"

- Obecnie nie jestem objęty żadnymi rozmowami, nie dotarła do mnie żadna propozycja. Dlatego mojej kandydatury nie ma na stole - powiedział Interii Zdrojewski. - Nie będę się wypowiadać na temat zmiany marszałka. Nie biorę udziału w żadnych działaniach, które mogłyby do niej prowadzić. Jeśli wymienia się moje nazwisko, to miło mi, ale nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia. Mamy stabilną większość i tego się trzymamy - mówi z kolei Rybicki.