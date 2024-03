Tusk o awanturze na prawicy. "Ma temperament pasujący do amunicji"

- Kłótnie i obrzucanie się w mediach odpowiedzialnością, nie tylko teraz, w kwestiach amunicji. Chociaż niektórzy mają temperament pasujący do tematu, czyli do amunicji. Minister Mastalerek ma rzeczywiście charakter eksplozywny. To, co europoseł Patryk Jaki opowiada o premierze Morawieckim, to chyba ja byłem delikatniejszy w niektórych sformułowaniach - zauważył.