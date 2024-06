Tusk komentuje kandydatów PiS do PE. To są listy gończe, a nie do parlamentu

Premier odniósł się także do list do PE Prawa i Sprawiedliwości. - Do diabła ciężkiego czy my mamy się wstydzić, za naszych reprezentantów w Brukseli. Czy naprawdę byśmy chcieli wysłać delegację złodziei, łajdaków, ludzi bez sumienia, ludzi, którzy okradali Polskę przez tyle lat? To nie są gołe słowa - stwierdził Tusk.