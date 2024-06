Kaczyński pojawi się na komisji? "Pod jednym warunkiem"

Kaczyński: Pani Gronkiewicz-Waltz nic się nie stało

Jak wyjaśniał, "żadnego pisma zwalniającego go od tajemnicy w tych sprawach nie było". - Było oświadczenie premiera, zresztą niezbyt grzeczne, że on zezwala - powiedział prezes PiS, dodając, że "on zawsze się tak zachowuje". - Ale ja to muszę mieć na piśmie, ja takiego pisma sobie nie przypominam, wobec tego chcąc być uczciwym i nie chcąc łamać prawa, nie mogłem złożyć pełnego przyrzeczenia - kontynuował Kaczyński.