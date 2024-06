Kaczyński w Brukseli. "Jesteśmy przeciwko temu szaleństwu"

- Doszło do spotkań z rolnikami, bardzo interesujących niekiedy długich, pozwalających na wyjaśnienie sobie różnych spraw. Słuchanie również różnego rodzaju pretensji wobec nas i tych odnoszących się spraw wewnętrznych, ale i tych odnoszących się do sytuacji w Unii Europejskiej - powiedział Jarosław Kaczyński w Brukseli.

- To, co dzieje się w związku z Zielonym Ładem - to jeżeli chodzi o rolników i to w skali europejskiej, nie polskiej - oznacza anihilację - dodał Kaczyński.