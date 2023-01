Trzy koty bestialsko zabite. Makabryczna zbrodnia w Konstantynowie

Sprawą zajęła się policja

Kobieta razem z koleżanką natychmiast poinformowała o całym zajściu policję. Według jej relacji kazano im czekać na przyjazd technika ok. 4-5 godzin, a do tego zgłaszająca miała zostać obciążona zapłatą za ewentualną sekcję zwłok czworonogów. Panie na własną rękę przewiozły ciała zwierząt do kliniki weterynaryjnej, by tam zabezpieczyć je w lodówce. Po kilku dniach pojechały na posterunek w Pabianicach, by tam oficjalnie złożyć zeznania.