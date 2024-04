Trybunał Konstytucyjny ws. specustawy covidowej

Z kilku minutowym opóźnieniem rozpoczęła się w Trybunale Konstytucyjnym rozprawa dotycząca konstytucyjności przepisu specustawy covidowej, na podstawie którego ówczesny premier Mateusz Morawiecki wydał Poczcie Polskiej polecenie uruchomienia przygotowań do wyborów kopertowych.

Przypomnijmy, że już wcześniej marszałek Szymon Hołownia zdecydował, że Sejm takiego stanowiska Trybunałowi nie przedstawi. Ma to związek z przyjętą w marcu uchwałą, która stanowi, że obecny TK nie jest w stanie wykonywać swoich ustrojowych zadań.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł we wrześniu 2020 roku, że premier nie mógł zarządzić organizacji wyborów kopertowych, bo jedynym organem uprawnionym do organizacji głosowania była Państwowa Komisja Wyborcza . Decyzję Morawieckiego unieważnił jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa i bez podstawy prawnej.

Wyrok WSA nie jest prawomocny. Kasacja premiera Morawieckiego w tej sprawie utknęła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Do tej pory nie wyznaczono terminu rozprawy.

Po wyborach parlamentarnych w Sejmie powstała komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Zaledwie dzień po jej powołaniu posłowie PiS wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego. Chcą, aby TK potwierdził, że zaskarżony przepis można było wykorzystać do przygotowania wyborów, zaś jego odmienne rozumienie jest niegodne z ustawą zasadniczą. "Norma prawna zakazująca premierowi wydawania poleceń w związku z przygotowaniem wyborów jest niekonstytucyjna" - czytamy we wniosku.