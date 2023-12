PiS idzie do TK. Chodzi o wybory kopertowe

W 2020 roku w maju miały odbyć się wybory prezydenckie. Ze względu na pandemię koronawirusa rząd PiS chciał, by przeprowadzić je w sposób korespondencyjny, wykorzystując przepis ustawy dot. zwalczania Covid-19. Finalnie nie doszły one do skutku. Dodatkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że Morawiecki nie mógł na podstawie ustawy covidowej polecić przygotowania wyborów, gdyż jedynym organem do tego uprawnionym była Państwowa Komisja Wyborcza.