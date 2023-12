Nagła zmiana w komisji śledczej. Jest wskazany nowy kandydat PiS

Komisja śledcza gotowa do pracy. PiS zmienił kandydata w ostatniej chwili

Przemysław Czarnek już wcześniej zapewniał, że chętnie zasiądzie w tym zespole, by pokazać, że porażka w sprawie planów wyborów korespondencyjnych to efekt działań PO. Nie odbyły się one bowiem dlatego, że zablokowali je samorządowcy z wielkich miast, na ogół sprzyjający ówczesnej opozycji. - Oni zablokowali, bo nie przekazali baz danych wyborców, którzy mieliby otrzymywać te pakiety wyborcze w czasie pandemii koronawirusa. Siłą rzeczy środki finansowe wydane na te wybory wcześniej były wydane bez potrzeby - powiedział.