Trwa polowanie na niedźwiedzia po śmiertelnym ataku na biegacza

W ubiegłym tygodniu w okolicach Monte Peller we włoskim regionie Trentino doszło do tragedii. W środę 5 kwietnia 26-letni Andrea Papi poszedł pobiegać po górskich szlakach. Jednak mężczyzna nie wracał przez kilka godzin do domu i nie było z nim żadnego kontaktu. Dlatego zaniepokojona rodzina zaalarmowała policję.