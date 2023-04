Niezwykle rzadki biały tygrys odnaleziony na śmietniku. Miał połamane 33 kości

- Niestety, jego poważne nieuleczalne i bolesne problemy genetyczne, nie do pogodzenia z elementarną jakością życia i zasadami dobrostanu, doprowadziły zarówno greckich weterynarzy, którzy byli członkami komisji, jak i zagranicznych ekspertów, do jednogłośnego zalecenia właściwym władzom, że eutanazja była jedyną opcją, jak to się często dzieje w przypadkach, gdy zwierzę cierpi bez nadziei na poprawę – czytamy na Facebooku greckiego zoo.