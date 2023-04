Bali deportuje turystów. "Najczęściej to Rosjanie"

Natomiast w połowie marca gubernator Bali Wayan Koster wezwał rząd centralny do cofnięcia przywilejów Visa on Arrival dla obywateli rosyjskich i ukraińskich w związku ze wzrostem przypadków dotyczących obcokrajowców nadmiernie przedłużających wizy lub nielegalnie pracujących na wyspie. Ambasador Ukrainy w Indonezji skarżył się na to posunięcie, nazywając je "niesprawiedliwym wrzucaniem do jednego worka obywateli Rosji i Ukrainy".