Pozował nago na szczycie świętej góry. Rosjanin zostanie deportowany z Bali

Turysta przyznał się do winy i przeprosił

Ta sytuacja rozwścieczyła mieszkańców i lokalne władze. Służbom udało się szybko zidentyfikować mężczyznę. To Yuri, obywatel Rosji. Chociaż mężczyzna przeprosił za swoje niestosowne zachowanie, to władze Indonezji zdecydowały, że zostanie deportowany i będzie miał zakaz ponownego wjazdu do tego państwa przez co najmniej sześć miesięcy.