26-latek zginął na Majorce. Skoczył z klifu uderzając w skały

Cala Varques jest znana przede wszystkim ze skalnego mostu, gdzie wczasowicze robią zdjęcia oraz skaczą do wody. Jak podkreślają hiszpańskie służby, plaża Cala Varques to miejsce, gdzie co roku dochodzi do licznych wypadków z udziałem plażowiczów, którzy skaczą z klifów wprost do morza. Również na taki skok zdecydował się 26-letni Amerykanin.